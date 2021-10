Polinesia, Tonga: registrato primo caso di Coronavirus proveniente da volo di rimpatrio dalla Nuova Zelanda

18:17 – Il Regno polinesiano di Tonga è un piccolo paradiso semi disabitato, che ospita splendide spiagge bianche, barriere coralline e foreste tropicali. Protetta da lagune e scogliere calcaree, sorge la principale isola, denominata Tongatapu, che ospita la capitale rurale di Nuku’alofa. In questo isolato paradiso dopo due anni di pandemia, è stato registrato il primo caso di Coronavirus, “in una persona completamente vaccinata che era arrivata con un volo di rimpatrio dalla Nuova Zelanda“, scrive BBC. La popolazione totale delle Isole Tonga è di 104.058 abitanti, che dovranno subire un possibile blocco per prevenire la diffusione del virus nel Regno. Solo 33.458 persone sono state vaccinate completamente, il 31,7%, su 84.506 dosi distribuite, ma l’annuncio della scoperta di un caso di Coronavirus ha spinto migliaia di persone a presentarsi ai centri vaccinali Venerdì. L’individuo infetto era stato sottoposto ai test Covid prima di imbarcarsi, ma era risultato negativo, solo dopo il periodo di quarantena obbligatoria al rientro dal viaggio è risultato positivo. A metà Ottobre, la persona aveva ricevuto la seconda dose del vaccino anti-Covid, dunque le sue condizioni sono stabili e i medici non prevedono una malattia grave. Prima di attuare un blocco del Paese, il primo ministro Tu’i’onetoa aspetterà qualche giorno, in attesa di conferme della contagiosità del virus. (cit. BBC)

SM