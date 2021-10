Tokyo, XTurismo Limited Edition: arriva l’hoverbike volante al costo di $ 680.000

10:13 – Arrivano gli hoverbike, motociclette volanti realizzate dalla startup di droni “XTurismo Limited Edition” con sede a Tokyo, in Giappone. La moto volante possiede “un motore convenzionale e quattro motori alimentati a batteria e promette di volare per 40 minuti fino a 100 km/h“, scrive REUTERS, al costo di $ 680.000. L’hoverbike mira a sostituire i moderni metodi di movimento, implementando la guida volante, soprattutto in situazioni di emergenza. Il mezzo è costituito da un corpo simile alle motociclette e 4 eliche, inoltre è dotata di pattini per l’atterraggio che può avvenire anche in verticale. A finanziare l’impresa sono le massime industrie, tra cui Mitsubishi Electric, Kawasaki Heavy e Kyocera, e un calciatore, Keisuke Honda. Attualmente i mezzi volanti non possono camminare su strada, ma i leader mondiali stanno cercando una soluzione al problema. (cit. REUTERS)

SM