Ecuador, Isole Galápagos: progetto per ampliare di 60.000 kmq l’area marina protetta

18:51 – A 1.000 km dalla terraferma dell’Ecuador sorge la Riserva Marina delle Galápagos (GMR), Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1978 e riserva naturale dal 1984, ospita un ecosistema ricco di biodiversità che si estende per circa 133.000 km 2. La pesca intensiva, quella illegale e l’aumento dell’inquinamento delle acque marine, minacciano questo Paradiso pertanto il Presidente dell’Ecuador, Guillermo Lasso, ha deciso di impegnarsi per espandere l’area marina protetta intorno alle Isole Galapagos, sulle quali Charles Darwin ha tratto ispirazione per la formulazione della teoria dell’evoluzione e la stesura del suo libro “L’Origene dalle Specie”. Il Presidente prevede di espandere l’area per includere altri 60.000 km 2 e il Cocos Ridge, un’importante area di migrazione e alimentazione delle specie in via di estinzione. In seguito l’area sarà suddivisa in due lati: da uno sarà possibile pescare senza l’uso di palamiti o palangari, dall’altro la pesca sarà categoricamente vietata per proteggere le specie in via di estinzione. Il Presidente Lasso mira a ridurre i danni del cambiamento climatico e conservare così un importante area, soprattutto dopo il crollo dell’arco di Darwin, avvenuto a Maggio 2021 per erosione, come si legge qui. (cit. AL-JAZEERA)

SM