Inflazione. BCE: in rialzo in Eurozona, si prevede un calo nel 2022

(DIRE) Roma, 11 Nov. – “L’inflazione nell’area dell’euro è salita al 3,4 per cento a Settembre e dovrebbe aumentare ulteriormente nell’anno in corso. L’attuale fase di rialzo durerà più a lungo di quanto inizialmente atteso, ma si prevede che nel corso del prossimo anno l’inflazione si riduca”. Cosi’ la Bce nel bollettino economico. “Questo incremento- spiega la Bce- riflette in ampia misura la combinazione di tre fattori. In primo luogo, le quotazioni dell’energia, specialmente di petrolio, gas ed elettricità, hanno registrato un brusco aumento. A settembre la componente energetica ha inciso sull’inflazione complessiva per circa la metà. In secondo luogo, i prezzi stanno aumentando anche perché la ripresa della domanda riconducibile alla riapertura dell’economia sta superando l’offerta. Questa dinamica è particolarmente evidente nei prezzi dei servizi al consumo e in quelli dei beni maggiormente interessati dalle carenze di offerta. Infine, gli effetti base legati al venir meno della riduzione dell’IVA in Germania continuano a contribuire all’incremento dell’inflazione. L’impatto di questi tre fattori dovrebbe ridimensionarsi nel corso del 2022, oppure non essere più incluso nel calcolo dell’inflazione sui dodici mesi”. (Vid/ Dire) 10:05 11-11-21