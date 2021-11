UK, Londra: Regina Elisabetta II non parteciperà al National Service of Remembrance al Cenotafio

10:12 – Oggi, Domenica 14 Novembre 2021, Londra festeggia la Domenica del Ricordo, la Domenica più vicina al Giorno dell’Armistizio che segnò la fine della Prima Guerra Mondiale l’11 Novembre del 1918. Per la prima volta dopo la pandemia, quest’anno torneranno a partecipare i civili, accanto ai veterani e al personale militare. La cerimonia si inaugura alle 11:00, l’ora in cui venne firmato l’Armistizio, e continua con la deposizione di una corona di fiori sul monumento ai caduti nel centro di Londra, da parte della famiglia reale e delle alte personalità politiche. Dopo una lunga assenza dovuta a motivi di salute, come si evince dall’articolo precedente, la Regina Elisabetta II non potrà prendere parte alla commemorazione, alla quale parteciperanno invece alcuni membri della famiglia reale e dal Primo Ministro Britannico. Sono previste molte presenze di civili al National Service of Remembrance al Cenotafio di Londra, per osservare insieme due minuti di silenzio nazionale e ricordare i valorosi caduti in guerra e nei conflitti passati. Dal 2017 è il Principe Carlo a deporre la corona sul monumento sotto gli occhi vigili della Regina, la quale solitamente osservava dal balcone di un edificio governativo. La Regina Elisabetta II non potrà partecipare all’evento quest’anno, in quanto si è slogata la schiena. Quest’oggi il Principe del Galles festeggia i suoi 73 anni, che coincidono con la Domenica della Memoria. A più di un secolo dalla fine della Prima Guerra Mondiale, la marcia è stata dedicata anche a tutti quei sopravvissuti che hanno lottato per il loro Paese, e sono tornati a casa per concludere la loro vita in serenità, i quali non potranno più presenziare all’evento. Per tali motivi sono stati inclusi nella cerimonia i gruppi giovanili dei cadetti, delle guide e degli scout, ai quali verrà “passata” la Fiaccola della Memoria. (cit. BBC)

SM