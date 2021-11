Aeroporti. Wizz Air annuncia nuovo airbus e 13 nuove rotte da Fiumicino

(DIRE) Roma, 17 Nov. – La compagnia aerea Wizz Air ha annunciato oggi l’assegnazione di un ulteriore Airbus A321neo alla sua flotta di Roma Fiumicino e il lancio di 13 nuove rotte per Madrid, Minorca, Ibiza, Palma di Maiorca, Lione, Cefalonia, Rodi, Preveza, Basilea, Turku, Podgorica, Belgrado e Yerevan.

Questa espansione all’aeroporto di Roma Fiumicino renderà Wizz Air, si legge in una nota, “una delle più grandi compagnie aeree, in base al numero di rotte che opera. I biglietti sono già disponibili su wizzair.com o sulla mobile app della compagnia aerea, con tariffe a partire da soli 19,99 euro”.

La compagnia, prosegue il comunicato, “si conferma agile e aperta a cogliere le opportunità del mercato e risponde rapidamente ai cambiamenti della domanda per servire meglio i suoi clienti. La compagnia aerea continua ad offrire sempre più rotte verso destinazioni spesso servite, da Roma, solo da vettori più piccoli e meno focalizzati sull’Italia, per assicurarsi che i passeggeri possano godere dei benefici degli ottimi orari di Wizz Air, della sua flotta giovane e moderna e della sua grande esperienza a bordo. L’introduzione del quinto aereo nella base di Roma Fiumicino di Wizz Air nel giro di un anno, sottolinea il suo impegno verso l’Italia, verso la diversificazione del suo network italiano, verso il consolidamento della sua presenza in Italia e verso la liberazione della vita dei suoi passeggeri attraverso viaggi accessibili. Con l’annuncio di oggi, Wizz Air offrirà 4,3 milioni di posti all’anno su 57 rotte verso 28 paesi da Roma e 18,3 milioni di posti su 283 rotte verso 36 paesi dall’Italia in totale”.

Wizz Air, si legge ancora, “diventa una delle più grandi compagnie aeree a Roma Fiumicino, oltre ad essere già la terza compagnia aerea in Italia. Lo sviluppo della base della compagnia aerea a Roma Fiumicino non solo creerà oltre 40 nuovi posti di lavoro diretti con la compagnia aerea, ma sosterrà anche la creazione di 375 nuovi posti di lavoro nell’industria associata.

Il nuovo investimento sosterrà ulteriormente la crescita del turismo locale e rafforzerà i legami economici tra l’Italia e gli altri paesi. Wizz Air è intenzionata a sviluppare ulteriormente la sua offerta italiana, facendo ulteriori investimenti significativi nel paese, introducendo ulteriori aeromobili e offrendo la più grande capacità di posti mai avuta in Italia per la prossima estate”. Durante la conferenza stampa, George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di offrire più rotte di qualsiasi altra compagnia aerea da Roma Fiumicino, aggiungendo il quinto aereo alla nostra base – con 13 nuove rotte verso destinazioni leisure molto attese, tra cui le isole greche, le Baleari, le principali destinazioni dell’Europa occidentale, centrale e orientale. Wizz Air opera la flotta di aerei più giovane, efficiente e sostenibile d’Italia, con un’età media di soli 5,1 anni. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri per permettergli di sperimentare il nostro eccezionale servizio, a bordo dei nuovi ed ecologici aeromobili Airbus”.

Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma said, ha detto: “Siamo molto soddisfatti degli sviluppi annunciati oggi per la prossima stagione estiva e che confermano ancora una volta la strategicità del nostro mercato. Aeroporti di Roma conferma il suo ruolo di player di riferimento, rappresentando uno dei principali mercati in Europa e uno dei più importanti al mondo. Vogliamo farci trovare preparati ai grandi cambiamenti che ci attendono a partire dalla sostenibilità.

Abbiamo annunciato l’obiettivo Net Zero 30 e ora siamo in prima linea per la diffusione del SAF (Sustainable Aviation Fuel).

L’aeroporto di Fiumicino è infatti il primo aeroporto in Italia a rendere disponibile il SAF, una miscela di Jet tradizionale con una componente biogenica, quest’ultima in grado di ridurre le emissioni di CO2 del 60-90%”. Wizz Air ha recentemente lanciato il suo Wizz Air Discount Club Italia. L’iscrizione, della durata di 12 mesi, offre ai viaggiatori uno sconto garantito sul prezzo del biglietto di tutti i voli nazionali italiani Wizz Air superiori a 19,99 euro, oltre a uno sconto di 2 euro per WIZZ Priority (soggetto a disponibilità). L’iscrizione al Domestic Wizz Air Discount Club parte da soli 19.99 euro all’anno. Per la massima tranquillità durante questo periodo, i passeggeri possono prenotare i biglietti con il pacchetto di viaggio assicurativo della compagnia aerea che include la copertura Covid-19 e WIZZ Flex.

Con WIZZ Flex, i passeggeri possono cancellare il loro volo fino a tre ore prima della partenza senza alcuna tassa e ricevere il 100% della tariffa immediatamente rimborsato in credito aereo. (Com/Red/Dire) 18:21 17-11-21