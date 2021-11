Family Act. Bellucci (FdI): delega al Governo svuota di tutele e risorse

(DIRE) Roma, 18 Nov. – “Oggi, in dichiarazione di voto al Family ACT, ho annunciato il voto di astensione di Fratelli d’Italia a causa della soppressione approvata dalla maggioranza e dal Governo di numerose maggiori tutele e risorse economiche per sostenere la natalità e la famiglia. Non saremo mai contro provvedimenti che forniscono risposte – seppur minime – alle famiglie, ma non possiamo votare a favore di un testo che viene privato di misure importanti come l’individuazione di iniziative che possano assicurare la gratuità dei servizi educativi, l’estensione dei congedi parentali e la detraibilità o deducibilità delle spese per l’assistenza familiare. FdI non è complice di un Governo che tradisce le promesse fatte a tante mamme e papà, che ha indebolito una delega al Governo annunciata, evidentemente solo a parole, di importanza cruciale e che, così facendo, ha deluso milioni di famiglie.” Lo dichiara Maria Teresa Bellucci, deputato e capogruppo FdI in commissione affari sociali. (Rai/ Dire) 23:00 18-11-21