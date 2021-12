Ancona, auto finisce contro un autobus di linea a Monte Roberto

Nella prima serata di ieri, intorno alle 19.00, un’auto è finita contro un autobus di linea in via Clementina a Monte Roberto. Le cinque persone a bordo dell’autobus sono rimaste illese, mentre la due a bordo dell’auto hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari presenti sul posto e sono stati trasferiti al pronto soccorso di Jesi. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno collaborato col personale sanitario nell’assistenza ai feriti e hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e l’area dell’incidente. Presenti anche i Carabinieri per quanto di competenza.

comunicato stampa fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=76425