Principio d’incendio su un treno passeggeri per Malpensa, evacuato

Un guasto tecnico all’origine di un rogo che si stava formando sul treno Mendrisio-Malpensa

Questa mattina attorno alle 11:15 in un treno passeggeri che circolava sulla tratta Mendrisio-Malpensa, giunto alla stazione di Stabio, si è sviluppato un principio di incendio, probabilmente dovuto a un guasto tecnico. Il convoglio è stato parzialmente invaso dal fumo e i passeggeri sono stati fatti scendere e messi in sicurezza. La messa in sicurezza dei passeggeri e del convoglio è stata svolta dai pompieri oltre a quelli della Difesa dell’Impresa con il treno di spegnimento, che sono accorsi sul posto in seguito alla segnalazione della presenza di fumo nel treno. All’origine del rogo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ci sarebbe un guasto tecnico. Fortunatamente, nessuno ha riportato conseguenze fisiche. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”