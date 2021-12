Rimini 2021. Ritmica Restart Campione d’Italia

Botti di Capodanno anticipati, la Restart è sul tetto d’Italia! Il tricolore abbraccia la società di ginnastica ritmica della dirigente tecnica, prof.ssa Marilena D’Arrigo, che monopolizza i campionati nazionali disputati a Rimini, concludendo il suo medagliere con 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi nei livelli competitivi più alti (LC ed LE). È la degna conclusione di un anno, il 2021, che ha segnato profondamente il settore sportivo, dunque un’ulteriore nota di merito alla società reggina Restart che pur attraversando le tante difficoltà legate al post-pandemia, ha raccolto risultati importantissimi, oggettivi, evidenti e chiari agli occhi di tutti.

Le atlete partecipanti sono state: Giada Arco, Miriam Bernardo, Martina Camera, Sofia Mereu, Elsa Labate, Gaia Suraci; impossibilitata a partecipare, ma pur sempre meritevole del traguardo raggiunto dalla società, anche Gloria D’Avenia che non è partita alla volta della Romagna a causa di una quarantena preventiva. Il successo è dedicato anche a lei. Insieme a loro le istruttrici e forza trainante della Restart sono state Ylenia Albanese, Ilenia Cartisano e Francesca Spanti guidate dalla Direttrice Prof.ssa D’Arrigo. “Tutte le ginnaste hanno gareggiato al meglio – le dichiarazioni a caldo dello staff tecnico – siamo profondamente entusiaste di questa esperienza che ha dimostrato anche un costante miglioramento, apprezzatissimo dalla giuria come testimoniano i tanti podi conquistati. Gli ultimi due anni sono stati molto difficili e un ringraziamento lo vogliamo rivolgere anche alle ragazze ed alle loro famiglie per il sostegno e la fiducia. Questi risultati sono frutto di un grande lavoro di squadra e di una passione smisurata per questo sport”. Andando ad analizzare nel particolare le singole discipline e le singole medaglie. Nella prima giornata di gare Sofia Mereu si è laureata campionessa d’Italia per la categoria Silver LE-A3, nel corpo libero con 13.800 punti. Sofia ha inoltre conquistato altre due medaglie, una d’argento ed una di bronzo, con il secondo posto nelle clavette ed il terzo nella classifica generale dell’All-Around. Il talento della giovane promessa reggina è stato riconosciuto anche dalle tecniche della nazionale italiana responsabili della prestigiosa Accademia di ginnastica ritmica di Fabriano della quale Sofia è entrata a far parte a partire da Settembre di quest’anno.

Nei campionati nazionali Silver LC, con 86 atlete partecipanti, le 3 componenti della squadra della Restart sono state da applausi, salendo tutte sul podio. Giada Arco, grazie al suo 11.250 nel corpo libero, è diventata vicecampionessa d’Italia, conquistando anche un lusinghiero terzo posto nella classifica assoluta con 21.625 punti. Giada ha anche gareggiato con il cerchio, chiudendo al tredicesimo posto, con 10.375 punti. Martina Camera invece è campionessa italiana al nastro, con 10.525 punti assegnati dalla giuria. Sesto posto per lei poi nel cerchio (10.650 punti) e quindicesimo nella classifica assoluta (21.175). Altre due medaglie le ha portate “in dote” Elsa Labate, campionessa italiana alle clavette (10.950 punti) e bronzo alla fune (10.650 punti). Con 21.600 punti si è posizionata al quarto posto nella classifica assoluta. Un plauso anche a Gaia Suraci che è riuscita a mettersi in evidenza tra le 97 partecipanti della categoria A3-LC. La sua avventura di Rimini si è chiusa al sesto posto con le clavette (10.000 punti) ed undicesimo con la palla (10.550 punti).

La Restart, nella full immersion della città romagnola, ha anche partecipato al Torneo Winter Club (Allieve LC) con il quartetto composto da Giada Arco, Martina Camera, Elsa Labate e Gaia Suraci, concludendo all’ottavo posto della classifica assoluta con un totale di 52.950 punti: qualche piccola imprecisione di troppo ha fatto sfuggire l’ennesimo podio alle atlete. Infine Miriam Bernardo, Campionessa Italiana 2020 nella categoria LA, è salita di livello concorrendo nel Campionato Individuale Silver LB, nonostante non fosse in perfetta forma fisica per via della malattia subentrata qualche giorno prima della partenza, ha ben figurando in entrambi gli esercizi distinguendosi per eleganza ed espressività chiudendo in 18° posizione al cerchio e in 22° al corpo libero. Sei atlete partecipanti, 8 medaglie portate a casa: un grande successo per la Ritmica Restart che ha nuovamente dato prestigio alla nostra città a livello italiano.