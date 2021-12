Filippine. Tifone Rai causa 21 vittime

07.50 – Il passaggio del super tifone Rai sull’arcipelago delle Filippine, sta causando notevoli problemi alle popolazioni locali ed aveva costretto all’evacuazione più di 300.00 mila persone. Il Sud ed il Centro del Paese sono le zone in cui si è manifestato Rai con venti intorno ai 195km\h, che ha già causato 21 vittime nella sola Isola di Mindanao, bilancio destinato ad aumentare perchè ci sono dispersi e feriti. In molte delle zone colpite mancano elettricità e acqua, e c’è preoccupazione per le conseguenze sulle condizioni sanitarie.

HTTH