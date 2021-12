Manovra. Bagnai: Rinvio IVA, dalla Lega attenzione al terzo settore

(DIRE) Roma, 21 Dic. – “Come promesso, la Lega è intervenuta in manovra per attenuare l’impatto sul terzo settore del recepimento della direttiva Iva, la 2006/112/CE, che avrebbe comportato costi burocratici e messo sicuramente in difficoltà tutto il mondo del volontariato. Il terzo settore sta svolgendo un ruolo essenziale in un momento così delicato per il Paese. Abbiamo cercato di valorizzarlo con la stessa attenzione che abbiamo rivolto al mondo dell’impresa o del lavoro autonomo. Risultati importanti ottenuti grazie alla presenza della Lega al Governo”. Così in una nota il senatore e responsabile dipartimento Economia della Lega Alberto Bagnai. (Com/Pol/ Dire) 20:22 21-12-21 (foto di repertorio)