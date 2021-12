Verona, tratti in salvo due cani

Intorno alle 14.0 del 26 Dicembre una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Legnago, è intervenuta a Cologna Veneta, per soccorrere due cani in difficoltà. Per cause in corso di accertamento i due animali erano riusciti a raggiungere il greto del canale artificiale Leb, fortunatamente semivuoto a causa di lavori di manutenzione, senza più riuscire a risalire le lisce sponde in calcestruzzo.

Allertati da alcuni passanti, i pompieri hanno calato un operatore VVF che una volta raggiunto i cani li ha imbragati così da poter risalire l’argine. Gli animali erano in in buona salute, ma hanno riportato alcune ferite alle zampe a causa dei ripetuti tentativi di scalata delle sponde. Successivamente sono stati affidati al personale del canile sanitario di Verona.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=76904