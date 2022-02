Colombia: depenalizzato l’aborto

La Colombia ha depenalizzato l’aborto, non sarà più illegale fino alla 24esima settimana di gestazione. La legge è stata approvata dalla Corte Costituzionale colombiana. Un traguardo per un Paese cattolico, dove l’interruzione di gravidanza era consentita solo nei casi di violenza sessuale riconosciuta. L’aborto non è solo un diritto! Ma è anche un’affermazione per tutte le donne che non hanno possibilità di scelta perché ostacolate da pregiudizi, e da uno stato ancora troppo ancorato alle ” tradizioni”. Dopo anni attiviste attivisti ci sono riusciti con la loro voce.