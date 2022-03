Trasporti, Potenti (Lega): Darsena Europa sarà collegata con le linee dei corridoi di transito

“Più vicino il finanziamento per il completamento dell’opera ferroviaria del c.d. raccordo “Raccordo”. Con questa realizzazione si concretizzerà il collegamento diretto tra la futura piattaforma logistica di Livorno – più nota come Darsena Europa – ed attigue infrastrutture, con il corridoio della Rete centrale n. 5 (corridoio Scandinavo- Mediterraneo). Il 23 febbraio scorso, infatti, grazie al collega della Lega Edoardo Rixi, uno dei due relatori in Commissione infrastrutture e trasporti della Camera dei deputati del Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, il progetto è divenuta una delle condizioni sull’atto approvato. Ringrazio i vertici di ADSP Livorno – il presidente Guerrieri ed il segretario generale Paroli – i quali si sono prodigati nei contatti istituzionali, anche con il sottoscritto e con il deputato Rixi, per spiegare la necessità di vedere concretizzata l’opera, senza la quale, la stessa Darsena Europa rimarrebbe priva delle potenzialità riconosciute al nuovo scalo merci.

Raccogliendo quelle osservazioni, già da tempo avevamo sollevato l’attenzione sulla necessità di evitare lo scenario di una darsena nel deserto, depotenziata della capacità di transito delle merci.

Il passo in avanti fatto conferma un impegno per il nostro territorio che necessita di opere e che grazie ad una seria cooperazione istituzionale e sensibilità per il lavoro, vedrà Livorno mutare la propria importanza sul mercato dei transiti commerciali marittimi”. Lo dichiara in una nota il deputato toscano della Lega, Manfredi Potenti.

Comunicato Stampa