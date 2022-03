Cina: NATO ed USA responsabili della guerra in Ucraina

“Ignorando le proprie responsabilità (…) gli USA accusano invece Pechino della propria presa di posizione sulla vicenda e cercano margini di manovra nel tentativo di sopprimere la Cina e la Russia, per mantenere la propria egemonia” (cit Skynews24). E’ quanto ha dichiarato appena 12 ore fa il Ministro degli Esteri cinese ed quanto era prevedibile nonostante le pressioni americane affinché il colosso asiatico si schierasse contro Mosca.

Zhao Lijian, Ministro del Governo di Pechino, non nasconde la volontà della Cina affinchè si ponga fine al conflitto in Ucraina ma punta il dito espressamente contro gli Stati Uniti e la NATO per quanto sta avvenendo in Europa.

Il Ministro degli Esteri ha anche criticato profondamente la misura delle sanzioni varate dall’Occidente contro il Governo di Mosca, in quanto a suo avviso, avrebbero il solo risultato di affamare la popolazione e mettere in difficoltà l’economia globale. Inoltre non porterebbero, così come è già successo in altri Paesi, ne pace ne sicurezza ma intensificherebbero la divisione e allontanando le possibilità di confronto costruttivo che porti ad un accordo.

FMP