Digitale. Il cavo sottomarino di Google Equano sbarca in Togo

(DIRE) Roma, 18 Mar. – E’ approdato a Lomè, la capitale del Togo, per la sua prima tappa africana, il cavo sottomarino per lo connessione a internet Equano, infrastruttura del gigante americano Google che promette di migliorare l’accesso alla rete dell’Africa occidentale. Lo sbarco del cavo nel Paese è stato accolto anche dal presidente Faure Gnassingbé. Secondo il capo dello Stato, citato dal quotidiano IciLomè, l’infrastruttura “mira a connettere l’Africa all’Europa e trasformerà per sempre il panorama digitale” del Togo. Equano, chiamato così in memoria dello scrittore a attivista contro la schiavitù nigeriano Olaudah Equiano, vissuto nel 18esimo secolo, è la prima iniziativa promossa da Google che intende migliorare il livello di connettività dell’Africa grazie ai cavi sottomarini.

L’infrastruttura, parte di un investimento quinquennale per il continente africano da un miliardo di dollari annunciato dalla multinazionale lo scorso ottobre, parte dal Portogallo e si prevede arrivi fino a Città del Capo, in Sudafrica, toccando anche Lagos, in Nigeria, e poi una località sulla costa della Namibia. Secondo l’amministratore delegato di Google Africa Nitin Gajria, si stima che Equano permetterà al Togo di “raddoppiare la sua velocità di connessione a internet, passando dai dieci megabyte per secondo del 2021 a 21 nel 2025, oltre che di diminuire le tariffe del 14 per cento”. L’infrastruttura, che “dovrebbe essere pronta per funzionare entro la fine dell’anno”, potrà inoltre “creare 37mila posti di lavoro fra quelli diretti e indiretti”, ha aggiunto Gajria. Per rendere operativa nel Paese la rete garantita dal cavo sottomarino Google sta collaborando con la compagnia africana Csquared, nata nel 2011 nell’ambito della multinazionale americana, e con la società statale togolese Société d’infrastructures numériques (Sin). (Bri/ Dire) 18:58 18-03-22