Ucraina. WSJ: Per Abramovich e negoziatori sospetto avvelenamento

(DIRE) Roma, 28 Mar. – Il proprietario del Chelsea, l’oligarca russo Roman Abramovich, e i negoziatori di pace in rappresentanza dell’Ucraina hanno manifestato sintomi di un sospetto avvelenamento dopo un incontro a Kiev all’inizio di questo mese, nell’ambito delle trattative di pace per risolvere il conflitto dopo l’invasione della Russia. A riferirlo è il Wall Street Journal, secondo cui i coinvolti avrebbero manifestato sintomi come occhi arrossati, lacrimazione costante e dolorosa, desquamazione della pelle del viso e delle mani. (Res/ Dire) 18:21 28-03-22