Vaccino. EMA avvia valutazione Hipra a base di proteine

(DIRE) Roma, 29 Mar. – Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema ha avviato una revisione continua del vaccino anti Covid-19 Hipra, noto anche come PHH-1V. Lo rende noto l’Agenzia europea per i medicinali. Questo vaccino a base di proteine è stato sviluppato da Hipra Human Health Slu come vaccino di richiamo per gli adulti che sono già stati completamente vaccinati con un diverso vaccino anti Covid-19.

La decisione del Chmp di avviare la revisione continua si basa sui risultati preliminari di studi di laboratorio (dati non clinici) e di studi clinici sugli adulti. Gli studi clinici hanno confrontato la risposta immunitaria al vaccino (misurata dal livello di anticorpi contro Sars-CoV-2) con quella osservata con il vaccino mRNA Comirnaty. I risultati preliminari suggeriscono che la risposta immunitaria con il vaccino anti Covid-19 Hipra può essere efficace contro Sars-CoV-2, comprese le varianti preoccupanti come omicron. L’Ema valuterà i dati non appena saranno disponibili per decidere se i benefici superano i rischi. La revisione continuerà fino a quando non saranno disponibili prove sufficienti per una richiesta formale di autorizzazione all’immissione in commercio. (Fde/ Dire) 15:08 29-03-22