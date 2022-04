Il Corno D’Africa, tocca “il record” della fame nel mondo

Il Corno d’ Africa, attraversa una fase di grave siccità che dura da mesi, che genera caos e disperazione tra le varie ragioni. Quasi sei milioni di somali, vivono senza cibo e acqua. Per via della siccità, gli agricoltori non riescono a coltivare cereali e il bestiame pian piano sta morendo. Alla regione del Corno D’Africa vi appartengono: Eritrea, Etiopia, Gibuti, Somalia e il Somaliland (quest’ultimo stato non è riconosciuto a livello internazionale). Il territorio del Corno D’Africa è una penisola dell’Africa Orientale, è conosciuta al mondo, non per le sue bellezze e le diverse culture, ma a causa della estrema povertà diffusa, viene considerata come “il paese del quarto mondo”. Ci sono delle persone, a queste latitudini, che vivono con meno di un dollaro al giorno.





