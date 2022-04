Etiopia: gli ospedali, costretti a mandare via i pazienti

La regione settentrionale del Tigray in Etiopia, è devastata dalla guerra, un conflitto che ha avuto inizio il 4 Settembre del 2020. Strade distrutte e mancanza di cibo sono lo scenario attuale che ne è scaturito. In pochi conoscono gli orrori che la società dell’Etiopia sta vivendo da quasi due anni. Violenze sessuali su donne e bambini sono tra i crimini più diffusi. L’esercito di Addis Abeba è in lotta contro il Fronte di liberazione popolare del Tigray.

Questa guerra civile, ha causato lo sfollamento di migliaia di persone, altre sono oggi in fuga. Sono in molti a rischiare di morire di fame. Diversi giornalisti, che tentavano di documentare quanto sta accadendo in Etiopia, sono stati arrestati. Una situazione particolarmente drammatica la sta vivendo l’Ospedale più importante della zona del Tigray. La struttura è stata costretta a casa i propri pazienti, per mancanza di cibo e medicinali, nonostante gli aiuti umanitari dei arrivati giorni scorsi.

AO