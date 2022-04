Ancona, soccorsa una donna scivolata nelle grotte di Frasassi di Genga

I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 12.30 di ieri per soccorrere una donna caduta mentre percorreva un sentiero speleo nella grotte di Frasassi di Genga. La sfortunata escursionista stava effettuando una discesa quando p scivolata riportando un trauma toracico.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Fabriano, in collaborazione con il soccorso CNSAS, ha recuperato la donna trasportandola su una barella specifica fino all’uscita del percorso per poi affidarla alle cure dei sanitari del 118 per il successivo trasporto al Pronto Soccorso dell’ospedale per accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri di zona ed i Vigili Urbani.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=79193