Sport. Malagò: non destinato un euro del PNRR al CONI, cattiva fede o incompetenza

“Allo Sport solo lo 0,4% dei fondi, occasione persa”

(DIRE) Roma, 28 Apr. – “E’ possibile che lo Stato mette un miliardo per lo sport e non destina un euro per Coni e comitato paralimpico che gestiscono i centri federali dove si allenano i campioni che poi vengono applauditi? O sei in cattiva fede o sei incompetente”. Così Giovanni Malagò a proposito dell’assegnazione dei fondi del PNRR allo sport.

“Allo sport è arrivato un miliardo – ha detto il presidente del Coni all’evento ‘Il Foglio a San Siro’ – se ci avessero raccontato qualche mese fa che tutti questi soldi sarebbero arrivati per infrastrutture e scuola probabilmente saremmo andati a piedi in pellegrinaggio. Poi certo, quando ti fermi un secondo e ragioni, sono circa 209 i miliardi che arriveranno in Italia, quindi lo 0,4% circa va allo sport.

Lo sport fa il 1,75% del PIL, come indotto arriviamo a 3,5%, c’è una ricaduta sociale altissima… C’è una seconda riflessione da fare: c’è stata altissima adesione ai progetti, e ci mancherebbe. Ma il 10% non ha fatto domanda a causa di come sono fatti i bandi, così è una occasione persa. Se avessero coinvolto il Coni, le problematiche non ci sarebbero state”. (Res/ Dire) 13:28 28-04-22