FI. Carfagna: Lavorare per trovare equilibrio migliore

(DIRE) Napoli, 17 Mag. – “Io penso che in questo momento Forza Italia abbia rilanciato e stia rilanciando molto bene la sua iniziativa all’esterno e sono prova di questo le iniziative a Roma e quelle di questo prossimo fine settimana a Napoli.

Probabilmente bisogna lavorare per trovare un equilibrio interno migliore, ogni parola in più non aiuterebbe la ricerca di soluzioni, alimenterebbe polemiche che in questo momento danneggiano l’immagine del partito”. Lo ha detto la ministra per il Sud Mara Carfagna a margine di un evento alla Federico II di Napoli. (Elm/Dire) 10:58 17-05-22