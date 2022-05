Claudia Conte porta all’ACI la mostra dedicata all’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco

Grandi emozioni ieri durante la celebrazione dei sette anni dell’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco in una iniziativa romana organizzata dall’imprenditrice culturale Claudia Conte in collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede. Si è svolta presso la sede dell’Automobile Club d’Italia l’Opening Event della mostra fotografica “Emozioni per generare il cambiamento”, con una tavola rotonda, moderata dalla Conte, composta da:

Paolo Ruffini – Prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, Don Joshtrom Isaac Kureethadam – coordinatore del settore Ecologia e Creato del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Angelo Sticchi Damiani – Presidente dell’ACI, Miguel Gotor – Assessore alla Cultura Roma, Lia Beltrami – Art Director della mostra, On. Mauro Del Barba – Presidente di Assobenefit, Giuseppina Fusco – Presidente Fondazione Filippo Caracciolo, Ermete Realacci – Presidente di Symbola e Presidente onorario di Legambiente. È stato proiettato un video con le parole del Santo Padre e l’attore Sebastiano Somma ha curato le letture tratte dall’Enciclica.

“Percorriamo tutti insieme (Istituzioni, Vaticano, mondo dell’impresa, della cultura, della comunicazione) il cammino di conversione verso l’ecologia integrale e la fratellanza universale. Raccogliamo l’appello del Papa ad agire per il bene del pianeta e adottiamo stili di vita più sostenibili, in linea anche con l’Agenda ONU 2030”. Queste le parole della giovane Claudia Conte, sempre attenta ai temi del sociale. Dopo l’inaugurazione in Vaticano con le parole di Papa Francesco al termine dell’Angelus del 31 ottobre 2021 e l’esposizione in Piazza San Pietro in occasione della COP26, tenutasi contestualmente a Glasgow, “Emozioni per generare il cambiamento” di Asaf Ud Daula e Lia Beltrami sarà nuovamente aperta al pubblico dal 24 al 31 maggio. Hanno patrocinato il progetto numerose istituzioni e associazioni tra cui: Ministero della Cultura, Ministero della Transizione ecologica, Assessorato alla Cultura di Roma, Rai per il Sociale, Religion Today, Fondazione Symbola, Assobenefit, Cultura Italia. L’evento è realizzato in collaborazione con Automobile Club d’Italia, Aurora Vision, Daniele Taddei – CEO Studios, Eugenio De Blasio – CEO E-GAP, 20ventuno.

ph – Flavio di Properzio