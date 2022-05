Torta contro la Gioconda

Nella giornata di ieri, un visitatore ha lanciato una torta ricoperta di panna contro la Gioconda di Da Vinci. Una delle opere più famose e costose al mondo. Il quadro non ha subito danni, dato che è protetto da un vetro molto spesso. Sui social circola il video del “colpevole”, si vede i lancio del dolce, e di come un addetto alle pulizie corra a pulire il disastro. L’episodio è stato compito da un ragazzo, che è stato è portato via dalle forze dell’ordine. Il fatto è stato compiuto per un motivo ecologico, per protestare contro il cambiamento climatico, il responsabile ha gridato a gran voce: “Salviamo il pianeta”. Da un paio di anni il nostro pianeta terra sta subendo dei grossi cambiamenti climatici, le temperature aumentano, modificando il meteo, e apportando delle variazioni, tra cui: lo scioglimento dei ghiacciai, l’aumento delle temperature, siccità, estinzione e tanto altro. Tutto ciò comporta tantissimi rischi per ogni essere vivente del nostro mondo.

Non è la prima volta che qualcuno nel corso della storia abbia cercato di danneggiare la Monnalisa, nel 2011 una donna russa lanciò un acido contro la tela. La Gioconda è sempre stata il “bersaglio” preferito di tutti. Chi ha cercato di rubarla, chi ha cercato di danneggiarla. La maggior parte dei turisti comprano il biglietto al Museo Del Louvre, solo per la tavola dell’artista Fiorentino del periodo del Rinascimento.

AO