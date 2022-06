Camerun. 11Mila migranti possono chiedere protezione negli USA

(DIRE) Roma, 7 Giu. – A partire da oggi migliaia di cittadini del Camerun residenti negli Stati Uniti potranno fare richiesta per ottenere uno status di protezione temporanea per 18 mesi. Lo scorso aprile infatti il Department of Homeland Security di Washington ha riconosciuto che nel Paese africano “è in corso un conflitto armato” e ha pertanto inserito il Camerun fra quelli per i quali è possibile richiedere una tutela. Il governo degli Stati Uniti fa riferimento alle attività di milizie armate di ispirazione islamista nel nord del Paese e alla crisi nelle regione separatiste a maggioranza anglofona del Sudovest e del Nordovest. Dopo anni di mobilitazione e di richieste di maggiore autonomia milizie armate di queste due regioni hanno infatti imbracciato le armi contro il governo centrale a partire dal 2017.

Le ostilità hanno causato circa 4mila morti e 700mila sfollati in cinque anni. I cittadini che potranno fare richiesta per la protezione devono essere entrati negli Usa non oltre il 14 aprile e devono aver vissuto nel Paese fino a oggi. Il procedimento è aperto anche a persone non camerunensi che possono dimostrare di aver vissuto nel Paese africano abitualmente nell’ultimo periodo. Secondo il governo americano le persone che soddisfano questi criteri sono più di 11mila. La misura mette al sicuro da rimpatri per almeno 18 mesi. Lo scorso febbraio l’ong Human Rights Watch aveva documentato decine di casi di tortura e abusi subiti da cittadini del Camerun deportati in patria dagli Stati Uniti. (Bri/ Dire) 18:45 07-06-22