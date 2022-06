Un Palestinese ucciso dall’esercito Israeliano in Cisgiordania

Nella giornata di oggi, un palestinese è stato ucciso nei pressi della barriera di separazione della città Qalqilya, in Cisgiordania. La notizia arriva dal Ministero della Sanità locale. L’esercito Israeliano pensa, che il palestinese stesse tentando di attraversare la barriera.

Un confine costruito nel 2002, 20 anni fa. Voluto dallo Stato di Israele, per motivi di sicurezza nazionale, per prevenire possibili attacchi terroristici. Per i palestinesi rappresenta solo un simbolo d’odio, rivestito di razzismo (Fonte: Ansa.it).

