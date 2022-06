Bolzano. Rissa in un esercizio pubblico. Squadra Mobile arresta 43enne per tentato omicidio

Personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto un cittadino italiano di 43 anni in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Bolzano su richiesta della Procura della Repubblica per tentato omicidio.

L’indagine è scaturita lo scorso 2 giugno quando, nei pressi di un esercizio pubblico di Bolzano scoppiava una rissa per futili motivi al termine della quale un cittadino extracomunitario veniva raggiunto da una coltellata all’addome, potenzialmente letale che gli ha cagionato lesioni guaribili in 30 giorni.

L’attività di indagine consentiva di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un cittadino italiano di 43 anni, già condannato in passato per reati contro la persona