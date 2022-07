(DIRE) Reggio Calabria, 1 Lug. – Un incendio si è sviluppato qualche ora fa all’interno dell’aeroporto dello Stretto Tito Minniti di Reggio Calabria, lungo le sterpaglie adiacenti la pista di volo, creando difficoltà in fase di atterraggio e decollo, per via delle nubi di fumo.

Sul posto sono intervenuti subito i mezzi dei Vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. Sulle dinamiche dell’accaduto sono in corso indagini delle forze dell’ordine. (Mav/Dire) 16:57 01-07-22