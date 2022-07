Tunisia: Il presidente tunisino Kais Saied è apparso in televisione per rivolgersi al proprio popolo

Il presidente tunisino Kais Saied è apparso in televisione per rivolgersi al proprio popolo, per spiegare le correzioni della nuova Carta costituzionale, di cui si decideranno le sorti il 25 Luglio 2022 col referendum. Il Presidente ha spiegato che alcuni cambiamenti sono stati necessari, dichiarando: “Per evitare ogni ambiguità e interpretazioni dettate dalla malafede”.

Sono stati modificati i seguenti punti:

L’art. 5 che riguarda il ruolo dell’Islam e il 55 che riguarda i diritti e la libertà. Nel capitolo 5 della nuova Costituzione, il presidente ha introdotto la menzione “all’interno di un sistema democratico” affermando che la Tunisia “fa parte della comunità islamica” e che “lo Stato deve lavorare per raggiungere gli obiettivi dell’Islam”.

Nell’art. 55 si legge ora “nessuna restrizione può essere posta ai diritti e alle libertà garantiti in questa Costituzione se non per legge e necessità imposte da un ordine democratico”. E le eventuali restrizioni possono intervenire solo “al fine di tutelare i diritti altrui o per esigenze di pubblica sicurezza, di difesa nazionale o di salute pubblica” (Fonte: Ansamed.it).

AO