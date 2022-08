Soverato (Cz). Fulmine colpisce quattro persone in spiaggia, grave un 33enne

Lunedì pomeriggio un fulmine ha colpito una famiglia di quattro turisti che si trovava su un tratto di spiaggia a Soverato, in Calabria. È successo intorno alle 15.

Una famiglia della bergamasca, madre, padre, figlio e nonna, si stava godendo il pomeriggio, quando un temporale si è abbattuto sulla zona, e un fulmine ha colpito il quartetto. Secondo una prima ricostruzione, il bambino di soli quattro anni era in spalle al padre quando l’uomo è stato colpito dal fulmine. Il piccolo è rimasto illeso.

Le due donne sono state sbalzate via dalla carica elettrica, ma non hanno riportato lesioni gravi. Diversa sorte per il padre, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che è stato rianimato da una squadra di soccorso e portato in ospedale, dove è stato ricoverato in condizioni gravi.

c.s. – Sportello dei Diritti – Giovanni D’Agata