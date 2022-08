Giustizia. Morrone (Lega): Garantismo e certezza della pena sono complementari

(DIRE) Roma, 30 Ago. – “Un progetto complessivo di riforma della giustizia che vada incontro alle reali e legittime esigenze degli italiani e renda più efficiente il sistema”. Questa l’opinione del deputato della Lega Jacopo Morrone, candidato al collegio uninominale di Rimini per la coalizione di Centrodestra, commentando il progetto Giustizia elaborato da Lega e alleati. “Ha ragione Giulia Bongiorno – sottolinea Morrone – quando parla di riforme giuste che non possano venir scambiate per penalizzanti contro l’una o l’altra categoria di professionisti.

L’obiettivo prioritario è velocizzare i tempi della giustizia, concretamente, anche incrementando il numero dei magistrati e il personale. Una giustizia più veloce ed efficiente non solo dà più fiducia ai cittadini nelle istituzioni, ma costituisce anche un supporto concreto al contrasto di molti crimini dove la tempestività delle risposte fa la differenza, penso per esempio ai reati di violenza contro le donne o comunque contro gli esseri più indifesi.

La riforma ‘Cartabia’ non è che il primo passo, la base da cui partire per attuare la vera riforma strutturale di cui il Paese non può fare a meno. Tocco infine un altro punto che sostengo da tempo. Siamo garantisti fino in fondo e sosteniamo la certezza della pena, due posizioni assolutamente complementari. È la stragrande maggioranza degli italiani che chiede che la pena sia certa e che serva effettivamente a rieducare chi si sia macchiato di un delitto al di là di ogni dubbio”. (Com/Pol/ Dire) 22:39 30-08-22