Calabria e Cinema, al via gara per Studios Calabria Film Commission

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea, è stata pubblicata la procedura di gara indetta dalla Fondazione Calabria Film Commission, per “l’Appalto integrato per progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione degli Studios di Lamezia Terme”.

Una gara che si svolgerà sulla piattaforma della Regione Calabria SISGAP, la scadenza sarà il 5 Ottobre 2022 alle ore 12:00.

Roberto Occhiuto il Presidente della Calabria, ha dichiarato: “Gli spazi a disposizione sono compresi nell’Area industriale ‘Papa Benedetto XVI’ di Lamezia Terme, ricadente all’interno dell’area ‘Ex Sir’, un ambito, parzialmente urbanizzato, in prossimità della costa tirrenica ad oggi caratterizzato da un paesaggio in divenire”.

Il Presidente ha aggiunto: "Si tratta di una infrastruttura culturale e produttiva, un'azione che Jole Santelli voleva fortemente e che avrà una forte ricaduta anche dal punto di vista economico; per la zona che sarà oggetto di un lavoro di riqualificazione per fini industriali e per l'intero comparto produttivo calabrese che diventerà fulcro di nuove iniziative. Con gli Studios infatti, nascerà un hub di grande modernità, che nasce nel Mezzogiorno d'Italia, nel cuore del Mediterraneo e che sarà un attrattore internazionale e dall'estero, ma allo stesso tempo un'opportunità di lavoro per i tanti professionisti del settore " (Fonte: Ansa.it ).