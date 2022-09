Migranti. Lampedusa, Craxi: l’isola non sia lasciata sola

(DIRE) Roma, 14 Set. – “Domani, Giovedì 15 Settembre, sarò nel primo pomeriggio a Lampedusa, per una visita al Centro di accoglienza e all’area portuale, e discuterò delle problematiche dell’isola incontrando il Sindaco e la Giunta comunale.

Anche oggi sono proseguiti gli sbarchi, l’hotspot di contrada Imbricola è al collasso, nonostante i recenti trasferimenti. In questi anni, Lampedusa ha salvato l’onore dell’Europa, ma non può continuare a ricadere sulle sue spalle il peso di un fenomeno epocale, quello migratorio, che esige soluzioni coordinate, in uno spirito di solidarietà europea che continua a mancare”.

Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia (FI) e presidente della Commissione esteri a Palazzo Madama. “Lampedusa inoltre – spiega Craxi – non può vivere nella condizione dell’isola che dipende dall’isola, occorre potenziare l’investimento sui collegamenti e sui servizi alla popolazione, che non deve pagare oltremodo la posizione geografica in mezzo al mare”. (Com/Sor/ Dire) 19:10 14-09-22