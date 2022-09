Elezioni. Meloni: urlo di più di chi mi contesta

Leader di FdI ironizza a Palermo: “Sono cintura nera di urla”

(DIRE) Palermo, 20 Set. – Un paio di contestazioni per Giorgia Meloni nel corso del suo intervento alla manifestazione FdI di Palermo. In entrambe le occasioni la presidente di Fratelli d’Italia ha interrotto brevemente il suo comizio per dare una risposta a chi la contestava: “C’è qualcuno che strilla, ma lasciateli fare – ha ironizzato sul palco -, tanto io urlo di più: sono cintura nera di urla”.

E nella seconda occasione una nuova battuta contro lo sparuto gruppetto di contestatori: “Ma perché sono così nervosi? Non hanno niente da dire”. (Sac/Dire) 20:01 20-09-22