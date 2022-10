A Porta di Roma arriva un Halloween da brivido spaventosamente divertente, tutto da vivere e da gustare

Stanze stregate, truccabimbi e ricette speciali per decorare biscotti

22 – 23 Ottobre 2022 Centro Commerciale Porta di Roma

Stanze stregate, laboratori, gare all’ultimo selfie. Un mini villaggio con quattro aree tematizzate, tra cui Horror Nursery e Halloween Field, nelle quali poter scattare foto incredibilmente paurose, ma anche una postazione trucca bimbi e un laboratorio per aspiranti Maestri Pasticceri appositamente studiato per i più piccini. Il centro commerciale Porta di Roma si prepara così a festeggiare un Halloween da brivido, spaventosamente divertente, dedicato ai suoi visitatori con un piacevole week end, previsto per il 22 e 23 ottobre, nel quale l’evento formato famiglia permetterà a tutti di vivere e gustare giornate speciali. Un allestimento di 6 metri per 4, delimitato da transenne, ospiterà gratuitamente i bambini che vorranno farsi truccare da personale specializzato e che potranno anche cimentarsi nella decorazione di gustosi biscotti a forma di streghette o fantasmini, in confezioni rigorosamente sigillate al fine di garantire igiene e sicurezza, da personalizzare, a seconda della propria creatività, con caramelle colorate, glasse, zucchero a velo. Nei 4 coloratissimi set presenti anche maxi pannelli i e scenografie “da paura” per scattare foto ricordo e selfie insieme a mamma e papà. E per tutti i partecipanti al laboratorio (fino ad esaurimento scorte) un meritatissimo dono: un mini kit con formina e ricetta per continuare, anche a casa, a giocare da piccoli chef.

Federica Rinaudo