Agricoltura. Lollobrigida: Puntiamo su qualità, no al cibo sintetico

(DIRE) Roma, 7 nov. – “Difficilmente l’Italia è una nazione può competere sulla quantità, ma è ancora imbattibile sul piano della qualità. E allora il nostro primo impegno, anche a livello europeo, sarà difendere la qualità dei prodotti italiani. Noi vogliamo esportare sempre di più in un mercato sempre più grande con regole comuni in cui tutti abbiano il diritto di concorrere alla pari, oggi non è così. Noi subiamo griglie, imposizioni che non vengono imposti ad altri e siamo costretti a importare sempre di più.

Sono molto contento del fatto che, insieme alle associazioni, abbiamo concordato all’unanimità sul contrasto all’ipotesi di immettere sul mercato il cibo sintetico come elemento di concorrenza rispetto alle produzioni tradizionali di cui ci fidiamo di più”. Lo dice Francesco Lollobrigida, ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare, parlando ai giornalisti dopo l’incontro con le associazioni di categoria. (Edr/Dire) 18:40 07-11-22