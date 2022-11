Antico monastero cristiano preislamico scoperto negli Emirati Arabi Uniti

Questa scoperta è solo il secondo monastero cristiano preislamico mai trovato negli Emirati Arabi Uniti. Il primo è stato trovato all’inizio degli anni ’90 sull’isola di Sir Bani Yas. È un monumento alla tolleranza e alla società multi-religiosa

Secondo quanto riportato dai media statali degli Emirati, un raro monastero cristiano di epoca preislamica è stato scoperto la scorsa settimana dagli archeologi su un’isola al largo della costa degli Emirati Arabi Uniti. Il monastero è stato scoperto sull’isola di Siniyah nell’emirato di Umm Al-Qaiwain. Secondo i media degli Emirati, il complesso ritrovato dagli archeologi comprende cisterne, una chiesa, un refettorio e residenze per i monaci. Monasteri cristiani negli Emirati Arabi Uniti? Mentre la penisola arabica è tradizionalmente nota per essere la culla dell’Islam, c’è stato un tempo prima in cui il cristianesimo era più diffuso nella regione. Secondo la valutazione della ceramica e i dati al radiocarbonio, il sito sembra implicare che sia stato utilizzato tra la fine del VI e la metà dell’VIII secolo, il che lo collocherebbe prima o durante l’ascesa dell’Islam. Questo avrebbe senso perché ci sono state molte chiese e monasteri storici trovati in tutta l’ area del Golfo Persico e molti altri sono stati trovati nei paesi circostanti. Un monastero cristiano è stato persino trovato all’inizio degli anni ’90 sull’isola di Sir Bani Yas negli Emirati Arabi Uniti. In effetti, questa scoperta è solo il secondo monastero cristiano preislamico mai trovato negli Emirati Arabi Uniti. “È una scoperta estremamente rara”, ha affermato il professor T.P. dell’Università degli Emirati Arabi Uniti, che è stato uno degli archeologi che hanno scavato il monastero, secondo i media degli Emirati Arabi Uniti. “È un importante promemoria di un capitolo perduto della storia araba”. Il fatto che un antico monastero cristiano sia stato trovato sull’isola di Siniyah, tuttavia, non sorprende nemmeno, considerando che è uno dei siti archeologici più importanti degli Emirati Arabi Uniti. Le prove hanno da tempo dimostrato che l’area è stata abitata per almeno 10.000 anni, quindi il fatto che le persone vivano qui non è nemmeno sorprendente. Ciò significa, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che non è stato costruito da stranieri, ma da cristiani arabi nativi della zona. “Il luogo è stato lentamente abbandonato. Non c’era alcun segno di devastazione, violenza o incendio. C’è stato un cambiamento culturale e sociale incrementale quando il cristianesimo è svanito e l’Islam è diventato dominante. È un monumento alla tolleranza e alla società multi-religiosa”. Secondo Power, come citato dai media degli Emirati Arabi Uniti, il monastero non è stato perso per mano dei musulmani. Piuttosto, “Il luogo è stato lentamente abbandonato. Non c’era alcun segno di devastazione, violenza o incendio. C’è stato un cambiamento culturale e sociale incrementale quando il cristianesimo è svanito e l’Islam è diventato dominante. È un monumento alla tolleranza e alla società multi-religiosa”.

