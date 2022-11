We Africans United a Milano il 9 Dicembre

L’evento si terrà il 9 Dicembre dalle 18.00 a Cascina Casottello, in via Fabio Massimo 19, Milano. La serata We Africans United sarà scandita in diversi momenti:

Ci sarà la proiezione del nuovo film di Antonio Dikele “Autumn Beat” e la possibilità di discutere con lui su alcuni temi emersi nel film e sull’importanza del cinema come mezzo per portare sul tavolo una nuova narrativa, un talk con diversi giovani di origini africane che si confronteranno e parleranno dei loro percorsi, progetti e sogni, un’installazione che celebra la storia e le culture africane, piatti tipici del continente africano e ovviamente non potranno mancare un dj set e live di cantanti emergenti. Sulla pagina Instagram di We Africans United, di volta in volta, ti sveleremo gli ospiti della serata.