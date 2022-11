07.40 – Intervento dei Vigili del Fuoco in Via Abbiati, a Milano, a causa di esalazioni tossiche in un appartamento. I rilevamenti strumentali hanno evidenziato la presenza di monossido di carbonio, motivo per il quale sette persone, tra cui cinque minori, sono state trasportate in ospedale a Milano. La vicenda è accaduta intorno alle prime ore del mattino e la si è appresa dalla pagina Twitter ufficiale dei Vigili del Fuoco.

Federica Romeo