Governo. Meloni: Riqualifichiamo periferie con attenzione a dimensione umana

(DIRE) Roma, 2 Dic. – “In passato le periferie sono state spesso oggetto di scelte urbanistiche sbagliate, dettate più dalla speculazione che dalla volontà di costruire spazi a misura d’uomo capaci di mettere al centro la persona e i suoi bisogni. Le periferie sono state spesso trasformate in “non luoghi”, frutto di disegni artificiali o sperimentazioni ideologiche lontane dalla storia e dalle identità delle persone”. Lo dice la presidente del consiglio Giorgia Meloni, nel messaggio in occasione dell’undicesima Convention nazionale di Confabitare dal titolo “La riqualificazione delle periferie tra architettura e socialità”. Le periferie sono state trasformate cioe’ in “luoghi dove le persone vivono e lavorano ma che non sentono affatto propri. Gli interventi di riqualificazione delle periferie e le politiche abitative non possono non considerare la dimensione umana.

La casa rappresenta il bene primario attorno alla quale le persone costruiscono il proprio futuro e il punto di partenza per le relazioni sociali. È la ragione per la quale questo Governo ha deciso di dare già alcuni segnali in questa manovra, confermando le agevolazioni per gli under 36 nell’acquisto della prima casa e la possibilità di avere la garanzia dello Stato sul mutuo fino all’80%. È la stessa ragione che ci ha portato, sempre in questa legge di bilancio, a difendere i diritti dei proprietari e stabilire un principio di civiltà: l’esenzione dal pagamento dell’Imu sugli immobili occupati abusivamente. Misure, queste, alle quali ne seguiranno altre ma che confermano l’attenzione del Governo”. (Rai/ Dire) 15:37 02-12-22