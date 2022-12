(DIRE) Roma, 5 Dic. – Un albero di grandi dimensioni è caduto in via Aurelia Antica 26, a Roma. Il fusto è finito contro un muro di cinta, che ne ha bloccato il crollo, e non ha coinvolto persone né auto. Una squadra dei vigili del fuoco è all’opera per mettere in sicurezza il tratto di strada e riaprirla al transito di macchine e pedoni. Polizia di Stato e Polizia di Roma Capitale sul posto per quanto di loro competenza. (Red/ Dire) 15:22 05-12-22