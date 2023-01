Oggi un fiume di persone per le strade di Santos in Brasile per porgere l’ultimo saluto a Pelé, il re del calcio e del Brasile. Sui social le immagini del corteo funebre sono diventati virali; si vede la bara avvolta con la bandiera del Brasile a bordo di un camion dei pompieri.

Molte le personalità presenti, come il Presidente della Fifa e il neo Presidente brasiliano Lula. La leggenda del calcio è venuto a mancare il 29 Dicembre, da tempo combatteva contro un cancro al colon, che poi negli ultimi mesi si è esteso a diversi organi. (Fonte:skytg24.it)

AO