Camera. Trasparenza pressi dei carburanti, audizione associazioni di categoria

(DIRE) Roma, 23 Gen. – Martedì 24 Gennaio, la Commissione Attività produttive della Camera, nell’ambito dell’esame in sede referente del disegno di legge riguardante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, svolge le seguenti audizioni: ore 9.15 Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti (Figisc Confcommercio); ore 9.30, Gruppo Api; ore 9.45, Federazione autonoma italiana benzinai (Faib Confesercenti); ore 10, Federazione italiana gestori carburanti e affini (Fegica Cisl); ore 10.15, Associazione nazionale imprese servizi autostradali (Anisa Confcommercio); ore 10.30, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (Cna); ore 10.45, Confederazione italiana della piccola e media industria (Confapi); ore 11, Confartigianato imprese; ore 11.15, Confesercenti; ore 11.30, Federchimica Assogasliquidi; ore 11.45, Kyoto club e Legambiente; ore 12, Agenzia delle dogane e dei monopoli; ore 12.15, Confcommercio. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Red/ Dire) 13:40 23-01-23