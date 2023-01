Pakistan. Barca si capovolge durante un tour nella diga Tanda di Kohat, muoiono 10 bambini

Una barca che trasportava fino a 30 bambini durante un tour si è capovolta davanti a spettatori scioccati, con un esito devastante. Dieci bambini sono morti quando la loro barca si è capovolta durante una gita domenica.

Tutti i morti finora recuperati dal lago Tanda Dam, vicino a Kohat nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan, avevano tra i sette e i 14 anni, secondo il funzionario della polizia locale Mir Rauf. Il funzionario ha riferito che 11 bambini sono stati salvati dall’acqua, di cui sei in condizioni critiche.

La barca trasportava tra i 25 ei 30 studenti in gita da una madrasa locale quando si è ribaltata. “Un’operazione di salvataggio è in corso”. Gli annegamenti di massa, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono comuni in Pakistan, quando navi vecchie e sovraccariche perdono la loro stabilità e gettano i passeggeri in acqua.

