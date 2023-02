Lavoro. Volpi (FdI): Accordo tra ADR e sindacati è un’ottima notizia per i dipendenti

(DIRE) Roma, 4 Feb. – “L’accordo raggiunto tra Aeroporti di Roma e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl del Trasporto Aereo per la stabilizzazione di 257 organici è un’ottima notizia non solo per i lavoratori ma anche per lo sviluppo generale dell’hub romano”. Così in una nota il deputato di Fratelli D’Italia, Andrea Volpi, membro della Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera.

“Questa è la seconda buona notizia nell’arco dell’ultima settimana – aggiunge – che ha visto lo scalo di Fiumicino insignito delle 5 stelle Skytrax, il massimo riconoscimento assegnato dall’organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo che ne certifica standard eccellenti nella qualità del servizio erogato ai passeggeri e nell’attività del personale”.

“Questa stabilizzazione- conclude Volpi – è un ulteriore rafforzamento delle politiche del personale che consentono ad Aeroporti di Roma di guardare avanti dando certezze ai lavoratori e puntando sulla qualità”. (Com/Red/Dire) 15:14 04-02-23