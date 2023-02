Un fulmine ha colpito il Cristo Redentore di Rio de Janeiro, per via dei recenti temporali. Nessun danno, ma i riflettori che illuminano la statua, sono momentaneamente spenti è stato colpito da un fulmine durante i recenti temporali che hanno colpito la metropoli brasiliana, lasciando fuori uso i riflettori che illuminano il monumento. E’ stata pubblicata una foto sui social, in cui mostra l’esatto momento in cui il lampo raggiunge la testa della statua (Fonte: ansa.it).

AO