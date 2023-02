Migranti. Antoniozzi (FI): immigrazione illegale al Sud abbassa il PIL di 2 punti

(DIRE) Roma, 27 Feb. – “L’immigrazione illegale concentrata al Sud abbassa di due punti il PIL e si abbraccia, purtroppo, al caporalato e alla criminalità”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “L’immigrazione regolare, come ha detto il prof Roberto Guida, Presidente Efma – aggiunge Antoniozzi – è una risorsa e crea opportunità nuove come si evince dalle start up americane.

Proprio il prof Guida ha elogiato il Governo per il piano Mattei e ha messo in evidenza come sia necessario rivedere il rapporto complessivo con l’Africa”.

Antoniozzi conclude: “L’accoglienza ha dei limiti, specialmente se rapportata alle nazioni di frontiera come la nostra e deve lasciare spazio ad ingressi ragionevoli e un aiuto forte dell’Europa verso il continente africano”. (Com/Mar/ Dire) 19:27 27-02-23