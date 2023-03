PNRR. Picierno (PD): progetti rallentati o bloccati

Da Governo servono risposte soprattutto al sud

(DIRE) Roma, 20 mar. – “Le difficoltà ad utilizzare le risorse del Pnrr, soprattutto nel Mezzogiorno, impongono una rapida risposta da parte del Governo. Non possiamo rischiare di perdere anche questo treno e di rinunciare a importanti quote di investimento per rafforzare i servizi fondamentali e ridurre il divario di crescita con il resto del paese.

Entro il 31 marzo verrà erogata all’Italia la terza tranche, occorre quindi farsi trovare pronti mettendo a punto una programmazione che riesca a sanare le criticità esistenti. Innanzitutto bisogna semplificare alcune procedure, che stanno ingolfando e rallentando tanti Comuni, che rischiano di vedersi sempre più impotenti nei prossimi anni in ragione del combinato disposto dello scellerato disegno di autonomia differenziata del governo.

La semplificazione è condizione indispensabile, ma è innanzitutto la gestione del personale che lavora ai progetti che richiede un cambio di passo, attivando contratti con prospettive e condizioni che sappiano attirare le migliori competenze. Il rischio è che invece di accelerare, si stia rallentando: sarebbe un problema enorme per la nostra credibilità con l’Unione Europea e una pietra tombale sulla speranza di una nuova stagione di crescita per l’Italia”. Lo dichiara, in una nota, la Vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno. (Com/Vid/ Dire) 11:40 20-03-23